Russland hat die belarusische Oppositionsführerin Tichanowskaja zur Fahndung ausgeschrieben.

Nach Angaben der russischen Agentur TASS beruht die polizeiliche Suche auf einer Kooperation mit Belarus, wo Tichanowskaja ebenfalls auf der Fahndungsliste steht. Wie es hieß, geht es um den Vorwurf des "Aufrufs zu Handlungen, die die nationale Sicherheit untergraben".



In Belarus gibt es seit der Wahl im August Proteste gegen Präsident Lukaschenko, dem die Opposition Wahlfälschung vorwirft.



Tichanowskaja lebt inzwischen im Exil in Belarus. Zur Zeit befindet sie sich in Berlin. Sie sprach dort in den vergangenen Tagen unter anderen mit Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.