In Moskau haben mehrere hundert Menschen an den vor sechs Jahren ermordeten russischen Oppositionspolitiker Nemzow erinnert.

Am Anschlagsort in der Nähe des Kremls legten sie Blumen nieder. Auch diplomatische Vertreter der USA, Großbritanniens und der EU nahmen an der Zeremonie teil. Weil derzeit wegen der Corona-Pandemie Demonstrationen verboten sind, fiel der jährliche Protestzug durch die russische Hauptstadt aus.



Nemzow war am 27. Februar 2015 auf einer Brücke im Moskauer Stadtzentrum erschossen worden. Er galt damals als der prominenteste Vertreter der russischen Opposition.



Eine nach Nemzow benannte Stiftung zeichnete am heutigen Jahrestag den inhaftierten Regierungskritiker Nawalny mit einem Preis für Zivilcourage aus. Er werde geehrt für seinen Mut zur Verteidigung der demokratischen Werte in Russland, heißt es in der Begründung.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.