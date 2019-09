Nach massiven Protesten ist der zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilte russische Schauspieler Pawel Ustinow freigelasen worden.

Ein Gericht in Moskau ordnete an, den 23-Jährigen bis zum Urteil im Berufungsverfahren auf freien Fuß zu setzen. Außerdem empfahl es eine Abmilderung der Strafe. Der Künstler war vor sieben Wochen wegen der Verletzung eines Polizisten am Rande einer nicht genehmigten Demonstration verhaftet und verurteilt worden. Ustinow bestritt die Tat und betonte, nur zufällig am Ort der Protestkundgebung gewesen zu sein. An der hohen Strafe für den Künstler hatte es selbst aus kremltreuen Kreisen Kritik gegeben.