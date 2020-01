In Moskau haben internationale Gespräche über den Libyen-Konflikt begonnen.

Ziel ist, dass die Bürgerkriegsparteien eine Vereinbarung über die seit gestern geltende Waffenruhe unterzeichnen. Dazu werden in der russischen Hauptstadt die Spitzen der beiden rivalisierenden Führungen Libyens erwartet, Ministerpräsident Sarradsch und der Kommandeur der libyschen Nationalarmee, Haftar. Ob sie direkt miteinander verhandeln werden, ist unklar.



In Paris erklärte der französische Präsident Macron, nötig sein ein glaubwürdiger, nachhaltiger und nachprüfbarer Waffenstillstand. Im Laufe dieses Monats ist in Berlin eine weitere Friedenskonferenz zu Libyen geplant, an der Berichten zufolge auch der türkische Präsident Erdogan teilnehmen soll.