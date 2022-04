Serbiens wiedergewählter Präsident Vucic will das Land in die EU bringen, pflegt gleichzeitig aber eine enge Partnerschaft mit Russland. (AFP / Andrej Isakovic )

Gratwanderung zwischen EU und Russland

Vucic möchte sein Land in die Europäische Union führen, mit der seit 2014 Beitrittsverhandlungen laufen. Er vollzieht eine schmale Gratwanderung zwischen Annäherung an die EU und einer engen Partnerschaft mit Russland. Dies zeigte sich zu Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine. Bei der UNO verurteilte Belgrad die Offensive, enthielt sich jedoch jeglicher Sanktionen gegen Russland. Kreml-Chef Putin gratulierte Vucic zur Wiederwahl. Das Ergebnis bestätige eine "breite öffentliche Unterstützung" für Vucics unabhängige Außenpolitik, erklärte der russische Präsident. Von der Europäischen Union gab es bisher keine Reaktion auf den Wahlausgang in Serbien.

