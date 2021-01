In Moskau haben sich zahlreiche Menschen versammelt, um gegen die Festnahme des Oppositionspolitikers Nawalny zu protestieren. Nach den Worten des Deutschlandfunk-Korrespondenten in Russland ist der Puschkin-Platz im Zentrum der Hauptstadt bereits überfüllt.

Zuvor seien dort Menschen willkürlich festgenommen worden. Laut Augenzeugenberichten wurde in Moskau auch eine enge Beraterin Nawalnys, die Anwältin Sobol, abgeführt.



In mehreren Städten im Osten des Landes hat es bereits Kundgebungen gegeben. Dabei wurden mehr als 200 Personen von den Sicherheitskräften festgenommen. Aktivisten in der Großstadt Chabarowsk veröffentlichten Videos von Polizisten, die Demonstrierende schlagen und abtransportieren. Ähnliche Bilder gab es aus Wladiwostok. Im sibirischen Tomsk, wo Nawalny im August Opfer eines Giftanschlags wurde, sollen sich Menschen zur größten nicht genehmigten Demonstration seit Jahren versammelt haben.



Anhänger von Nawalny hatten für heute zu Protestaktionen in rund 70 russischen Städten aufgerufen. Die Sicherheitsorgane bezeichneten die Demonstrationen als illegal und kündigten ein hartes Vorgehen an. Der Oppositionspolitiker war vergangenen Sonntag direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen und zu 30 Tagen Haft verurteilt worden.

Amnesty-Experte: Führung hat große Angst vor den Dumawahlen

Der Russland-Experte von Amnesty International, Franck, sieht das harte Vorgänge der Führung in Moskau gegenüber der Opposition als ein Zeichen von Schwäche. Die zahlreichen neuen Gesetze mit einschränkendem Charakter könne man sich nur so erklären, dass man große Angst vor den Dumawahlen im September habe, sagte Franck im Deutschlandfunk. Ein Szenario wie in Belarus wolle man unbedingt vermeiden.



Zwischen der russischen Führung und den Menschen gebe es keinen Dialog, die Leute fühlten sich unendlich bevormundet. Erklärungen, dass sich Nawalny selbst vergiftet habe oder in Deutschland vergiftet worden sei, zeigten einen Mangel an Respekt gegenüber den Bürgern. Der Westen müsse gegenüber Moskau eine entschlossene Haltung zeigen und die noch bestehenden Dialogforen wirklich für Dialog nutzen, verlangte Franck.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.