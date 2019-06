Die Polizei in Moskau hat bei einer Kundgebung nach Angaben von Bürgerrechtlern mehr als 400 Menschen festgenommen.

Darunter befanden sich der Kreml-Kritiker Nawalny und Journalisten. Viele der Festgenommenen sind inzwischen wieder frei. Insgesamt hatten sich rund 1.200 Menschen an einer nicht genehmigten Solidaritäts-Kundgebung für den Enthüllungsreporter Golunow beteiligt.



Golunow war vergangene Woche wegen angeblichen Drogenhandels festgenommen worden. Er kam inzwischen wieder frei, alle Vorwürfe wurden fallengelassen. Der Journalist gab an, im Polizeigewahrsam misshandelt worden zu sein.



Hören Sie zum Thema Pressefreiheit in Russland einen Beitrag unseres Korrespondenten Thielko Grieß.