Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat seine Reise nach Moskau gegen Kritik verteidigt.

Die Situation in Russland sei seit vielen Jahren extrem schwierig, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk unter Verweis auf den Konflikt in der Ost-Ukraine und den Fall Nawalny (Audio-Link). Er sei aber überzeugt, dass man solche Fragen nur klären könne, wenn man zusammen an einem Tisch sitze. Wenn man nicht miteinander spreche und sich nur beschimpfe, werde sich die Situation nur verschlimmern und am Ende in einer Situation wie dem Kalten Krieg enden.



Zu seinem Vorstoß, Deutschland wolle 30 Millionen Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V erwerben, erklärte Kretschmer, diese wären eine wirkliche Hilfe für Deutschland. Unter anderem Bundesaußenminister Maas hatte sich skeptisch geäußert und betont, das Vakzin müsse zunächst einmal in der EU zugelassen werden.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.