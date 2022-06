Für die Zivilisten im Chemiewerk Azot soll es einen Fluchtkorridor geben (Archivbild). (IMAGO / Ukrinform / Oleksii Kovalov)

Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau mitteilte, soll morgen für zwölf Stunden ein Fluchtweg in nördliche Richtung in die Stadt Swatowe geöffnet werden. Auf dem Werksgelände werden in Bombenschutzkellern mehr als 500 Zivilisten vermutet. Der Ort Swatowe liegt in der von prorussischen Separatisten kontrollierten Provinz Luhansk. Einen Vorschlag der ukrainischen Seite, die Menschen in ein von Kiew kontrolliertes Gebiet fliehen zu lassen, lehnte Moskau ab. Nach ukrainischen Angaben ist gestern in Sjewjerodonezk die dritte und letzte Brücke zerstört worden. Die Stadt befinde sich nun nahezu vollständig unter russischer Kontrolle, hieß es.

Angesichts der zunehmenden Angriffe Russlands auf Ziele in der Ukraine bat der ukrainische Präsident Selenskyj den Westen um weitere Unterstützung. Seinen Worten nach mangelt es dem ukrainischen Militär vor allem an Waffen mit größerer Reichweite.

