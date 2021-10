Während einer Opernaufführung am weltberühmten Bolschoi Theater in Moskau ist am Abend ein Darsteller tödlich verunglückt.

Der 37-Jährige wurde von einem Teil der Bühnendekoration erdrückt. Ermittler seien im Theater im Einsatz, um den genauen Hergang des Unfalls zu untersuchen, teilten die Behörden in der russischen Hauptstadt mit. Die Aufführung der Volksoper "Sadko" von Nikolai Rimski-Korsakow wurde zunächst unterbrochen. Die Zuschauer wurden gebeten, den Saal zu verlassen. Anschließend haben die Verantwortlichen die Vorstellung abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.