Die Schweiz habe durch die Sanktionen gegen Russland ihren neutralen Status verloren, sagte ein Sprecher des russischen Außenministeriums in Moskau. Die Regierung in Bern könne deshalb weder als Vermittler noch als Interessenvertreter auftreten. Die Schweiz hatte vorgeschlagen, die Interessen der Ukraine in Russland zu vertreten. Schutzmachtmandate haben in dem Land eine lange Tradition. - Seit dem 19. Jahrhundert hat die Schweiz solche Mandate aufgrund ihres neutralen Status schon mehrere hundert Mal übernommen.

