Bundesaußenminister Maas hat Russland eine stärkere Zusammenarbeit in internationalen Fragen zugesagt.

Bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Lawrow in Moskau erklärte Maas, auf Deutschland komme angesichts seines Sitzes im UNO-Sicherheitsrat mehr Verantwortung zu. Dieser Verantwortung wolle man sich stellen. Dazu gehöre auch eine enge Abstimmung mit Moskau, betonte der SPD-Politiker.



Deutschland hat in diesem und dem kommenden Jahr einen der nicht-ständigen Sitze im Sicherheitsrat inne. Russland ist ständiges Mitglied.



Zu den Themen der Gespräche in Moskau zählen der Streit um den internationalen Abrüstungsvertrag INF sowie die Lage in Syrien und der Ukraine. Maas reist noch heute weiter zu Gesprächen mit der ukrainischen Regierung in Kiew.