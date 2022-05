Zivilisten überqueren eine Straße in Mariupol vor mehreren russischen Panzern. Archivfoto (picture alliance / dpa / TASS / Sergei Bobylev)

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, darunter seien 205.000 Kinder. In der Darstellung des Kremls handelt es sich dabei um die Rettung bedrohter Zivilisten. Die Regierung in Kiew wirft Moskau hingegen vor, die Menschen gegen ihren Willen zu verschleppen und ihre Flucht auf ukrainisch-kontrolliertes Gebiet zu verhindern.

