In der russischen Hauptstadt Moskau haben mehr als 20.000 Menschen für eine freie Kommunalwahl protestiert.

Sie kritisierten den Ausschluss zahlreicher Oppositionskandidaten von der Abstimmung im September. Etwa 30 Bewerber dürfen nicht antreten. Diese werfen der Moskauer Wahlleitung vor, sie unter dem Vorwand von Unregelmäßigkeiten bei ihren Bewerbungen von den Wahllisten gestrichen zu haben. Bei der Kundgebung sprach auch der Kreml-Kritiker Nawalny.



Bereits in der vergangenen Woche hatte es eine Demonstration in Moskau gegeben. Dabei wurden nach offiziellen Angaben 25 Menschen festgenommen. - In Russland werden im September landesweit die Kommunal- und Regionalparlamente neu gewählt.