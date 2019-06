Bei einer Solidaritätskundgebung für den russischen Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow sind in Moskau mehr als zweihundert Menschen festgenommen worden. Darunter auch der Kremlkritiker Nawalny und ein Reporter des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Golunow war gestern überrraschend frei gekommen.

Beobachtern zufolge nahmen rund tausend Menschen an der nicht-genehmigten Demonstration teil. Sie protestierten gegen die Verhaftung und Misshandlung Golunows während seines Gefängnisaufenthaltes. Teilnehmer skandierten "Schande" und "Stoppt den Polizeiterror". Nach Angaben der Polizei gab es mehr als 200 Festnahmen. Die Sprecherin von Nawalny bestätigte auf Twitter, dass der Oppositionspolitiker von Polizisten abgeführt worden sei. Neben dem Spiegel-Reporter sollen auch weitere Journalisten festgenommen worden sein.



Golunow war gestern Abend freigelassen worden. Alle Ermittlungen gegen den 36-Jährigen - unter anderem wegen angeblichen Drogenbesitzes - wurden eingestellt. Auch sein Hausarrest wurde aufgehoben. Außerdem wurden zwei Polizisten suspendiert und eine interne Untersuchung anberaumt. Im Gefängnis war er misshandelt worden und hatte mehrere Prellungen, Rippenbrüche und eine Gehirnerschütterung erlitten.



Golunow hatte zahlreiche Fälle von Korruption und persönlicher Bereicherung in Reihen der Moskauer Behörden aufgedeckt, darunter bei der Polizei und beim Geheimdienst. Seine Festnahme hatte in Russland eine Welle der Empörung ausgelöst.