Ukraine-Krieg

Moskau meldet Drohnenangriffe - erneut Angriffswelle auf Kiew

In der russischen Hauptstadt Moskau sind nach offiziellen Angaben Drohnen in mehrere Gebäude eingeschlagen. Es soll leichte Schäden gegeben haben. Die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde in der Nacht erneut aus der Luft angegriffen. Dort gab es einen Toten und mehrere Verletzte.

30.05.2023