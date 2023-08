Einsatzfahrzeuge am Freitag in der russischen Hauptstadt, nachdem erneut ein Drohnenangriff gemeldet worden war. (picture alliance / dpa / Tass / Ilya Lazarev)

Es habe in der Nacht einen Versuch gegeben, eine Drohne über Moskau fliegen zu lassen, teilte Bürgermeister Sobjanin am frühen Morgen auf Telegram mit. Die Luftabwehr habe dies vereitelt. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Bereits am Freitag hatte die Verwaltung in Moskau mitgeteilt, einen Drohnenangriff im Stadtzentrum abgewehrt zu haben.

Die beiden Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo hatten in der Nacht vorübergehend Starts und Landungen ausgesetzt. Das sagte ein Vertreter der Luftverkehrsdienste der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Einen Grund nannte er jedoch nicht.

Offiziellen Angaben zufolge wurde die westrussische Stadt Kursk von einer ukrainischen Drohne getroffen. Diese sei auf das Dach eines Bahnhofs gestürzt, teilte der Gouverneuer der Region, Starowoit, mit. Mehrere Menschen seien leicht verletzt worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.