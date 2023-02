Russischer Angriffskrieg

Die Kämpfe der russischen Winteroffensive erstrecken sich entlang der gesamten Frontlinie im Donezk-Becken - mit hohen Verlusten für die Russen (IMAGO Adrien Vautier / Le Pictorium)

Die Soldaten durchbrachen den Angaben zufolge zwei Verteidigungslinien in der Region Luhansk und drängten die Verteidiger etwa drei Kilometer zurück. Die Ukraine widersprach den Darstellungen. Gouverneur Hajdaj räumte allerdings ein, Russland habe seine Angriffe ausgeweitet, schweres Gerät und neue Truppen in die Region verlegt. Laut dem ukrainischen Präsidialamt bleibe die Lage in der Region weiter schwierig. In der Region um Bachmut wurden die Stadt selbst und 15 kleinere Gemeinden und Städte durch Russland beschossen, teilte der ukrainische Generalstab in der Nacht mit.

Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

