1. Mai 2023: Russische Soldaten beim Abfeuern einer Hyacinth-B-Haubitze in der Nähe der ukrainischen Stadt Bachmut. (IMAGO / UPI Photo / Russisches Verteidigungsministerium)

Die Sturmabteilungen führten weitere Angriffe aus, wobei sie von den Luftlandetruppen unterstützt würden, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau. Dabei seien 230 Gegner getötet und mehrere Militärfahrzeuge außer Gefecht gesetzt worden.

Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Prigoschin, erneurte seine Vorwürfe gegen das russische Militär. Der Munitionsmangel seiner Einheiten halte an, das Verteidigungsministerium erfülle seine Versprechen nicht. Die ukrainische Gegenoffensive sei in Bachmut bereits in vollem Gange.

Anders hatte sich jüngst der ukrainische Präsident Selenskyj geäußert. In einem Interview, das von der BBC ausgestrahlt wurde, sagte Selenskyj, man brauche mehr Zeit bis zum Beginn der Gegenoffensive. Es fehle noch an Ausrüstung. So warte man etwa auf weitere gepanzerte Fahrzeuge.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.