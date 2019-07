Der russische Oppositionsführer Nawalny ist in Moskau festgenommen worden.

Er sei in eine Polizeistation gebracht worden, teilte Nawalny mit. Die Festnahme fällt in eine Zeit der Proteste für eine freie Kommunalwahl in Moskau. Mehr als 20.000 Demonstranten - darunter der Kreml-Kritiker - hatten am Wochenende in der russischen Hauptstadt gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten an der Abstimmung protestiert. Anfang des Monats wurde Nawalny wegen der Teilnahme an einer nicht genehmigten Kundgebung zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt.