Der inhaftierte Kreml-Kritiker Nawalny muss sich heute erneut vor einem russischen Gericht verantworten, und zwar wegen des Vorwurfs der Verleumdung eines Weltkriegsveteranen.

Die Justiz wirft ihm unwahre Äußerungen über den ehemaligen Soldaten vor, der sich in einem Video für das Verfassungsreferendum von Russlands Präsident Putin ausgesprochen hatte.



Bereits am Montag hatte ein Gericht Nawalny zu 30 Tagen Haft wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen verurteilt. Der Oppositionelle war direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland festgenommen worden. In der Berliner Charité war er nach seiner Vergiftung behandelt worden.



Aus dem Europaparlament werden derweil Rufe nach weiteren Sanktionen gegen Russland laut. Das Vorgehen gegen Nawalny sei ein klarer Verstoß gegen internationales Recht, sagte der Vorsitzende des Außenausschusses, McAllister, in einer Debatte zu dem Thema.

