Das russische Außenministerium (dpa / picture alliance / Igor Sinitsyn)

Der Sondergipfel in Brüssel sei nichts anderes als eine - so wörtlich - "Séance zur eigenen Gehirnwäsche" gewesen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Die NATO festige ihre antirussische Haltung und Hysterie. Und indem die Allianz der Ukraine weitere Rüstungsgüter zusage, bestätige sie ihr Interesse an einer Fortsetzung der Feindseligkeiten.

Darüber hinaus warf Russland der NATO vor, willenlos dem Kurs der USA zu folgen. Von den geplanten Waffenkäufen profitierten am Ende vor allem die Vereinigten Staaten.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.