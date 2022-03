Der russische Außenminister Sergei Lawrow. (Archivbild) (MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP)

Außenminister Lawrow sagte, es handele sich um Vergeltungsmaßnahmen in Antwort auf unfreundliche Aktionen einer Reihe anderer Länder. Für deren Staatsbürger solle es künftig eine Reihe von Restriktionen für die Einreise nach Russland geben, so Lawrow. Ein entsprechendes Präsidentendekret sei in Arbeit.

Gemeint sind offenbar die EU-Staaten, die USA, Großbritannien und andere westliche Länder, die nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine Sanktionen gegen Moskau verhängt hatten.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.