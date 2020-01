In Moskau sind mehr als tausend Demonstranten gegen die von Präsident Putin angekündigte Verfassungsreform auf die Straße gegangen.

Nach Berichten von Augenzeugen riefen die überwiegend jungen Menschen in Sprechchören etwa "Nein zur Diktatur". Die Kundgebung sollte eigentlich an die Ermordung eines Menschenrechtsanwalts erinnern. Viele Teilnehmer nutzten den genehmigten Protestzug allerdings auch dazu, um ihren Unmut über die von Putin angekündigte Verfassungsreform in Russland zum Ausdruck zu bringen. Die Polizei nahm einige Demonstranten fest.



Mit der geplanten Änderung des politischen Systems und der Auswechslung seines Regierungschefs Medwedew hatte Putin Spekulationen angeheizt, dass er sich auf diese Weise seinen Verbleib an der Macht sichern will.