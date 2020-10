Russlands Präsident Putin hat Deutschland nach der Vergiftung des Regierungskritikers Nawalny ein Gesprächsangebot gemacht.

Moskau sei zu einem Dialog bereit, schrieb Putin nach Angaben des Kreml in einem Telegramm zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit an Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier. Russland sei bereit, über aktuelle Themen zwischen beiden Ländern zu sprechen, aber auch über internationale.



Der Fall Nawalny hat die Spannungen in den bilateralen Beziehungen noch einmal verschärft. Die Bundesregierung sieht es als erwiesen an, dass der russische Oppositionspolitiker mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden ist. Moskau bestreitet jegliche Beteiligung an dem Mordversuch.

