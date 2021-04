Der russische Staatschef Putin hält heute eine Rede zur Lage der Nation.

Der Auftritt vor dem Parlament in Moskau findet vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen mit dem Westen wegen des Falls Nawalny und der Lage in der Ostukraine statt. So hat Moskau in den vergangenen Wochen zehntausende Soldaten an die Grenzen zur Ukraine verlegt.



Aus Kiew erhielt Putin unterdessen eine Einladung von seinem Amtskollegen Selenskyj. Dieser schlug ein Treffen in der umkämpften Ostukraine vor. Es sei noch nicht zu spät, um den Verlust weiterer Menschenleben zu verhindern, betonte

Selenskyi.

