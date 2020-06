Inmitten der Corona-Pandemie hat Russlands Präsident Putin eine Militärparade anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland vor 75 Jahren abhalten lassen.

Rund 13.000 Soldaten marschierten ohne Schutzmasken über den Roten Platz in Moskau, darunter auch welche aus China, der Mongolei oder Serbien. Auch Kampfjets stiegen auf. In seiner Rede würdigte Putin die Verdienste der sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg.



Die Parade wird eigentlich jedes Jahr am 9. Mai, dem Tag des Sieges Russlands und seiner Verbündeten über Nazi-Deutschland, gefeiert. Wegen der Pandemie war der Termin in diesem Jahr aber verschoben worden.