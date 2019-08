Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" hat die russischen Behörden aufgerufen, eine freie Berichterstattung über die Demonstrationen zuzulassen.

Geschäftsführer Mihr sagte in Berlin, im Zusammenhang mit den Protesten in Moskau seien in den vergangenen Wochen Dutzende Journalisten festgenommen worden. Mit Razzien und Drohungen gegen unabhängige Medien versuchten die Behörden zudem, die Berichte über die Massenproteste im Internet zu unterdrücken. Mihr verlangte, diese Einschüchterungsversuche einzustellen und endlich eine freie Berichterstattung zuzulassen.



Seit Mitte Juli sind zehntausende Menschen in Moskau auf die Straße gegangen, um gegen den Ausschluss mehrerer Oppositionsparteien von den Regionalwahlen im September zu protestieren. Auch für heute Vormittag ist eine Kundgebung geplant.