Das russische Parlament befasst sich heute in zweiter und entscheidender Lesung mit der geplanten Verfassungsreform.

Dazu liegen den Parlamentarien der Staatsduma in Moskau eine Reihe von Änderungsvorschlägen vor. Zuletzt hatte sich eine Arbeitsgruppe mit den geplanten Neuregelungen befasst. In Russland ist die Meinung verbreitet, dass sich Präsident Putin mit der Verfassungsänderung dauerhaft an der Macht halten will. Für den 22. April ist eine Volksabtimmung über die Reform vorgesehen.