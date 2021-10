Russland will die in Afghanistan herrschenden militant-islamistischen Taliban zu einer internationalen Konferenz einladen.

Das melden russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den russischen Afghanistan-Gesandten Kabulow. Demnach sollen Vertreter der Taliban am 20. Oktober in Moskau an Gesprächen über die Zukunft des Landes teilnehmen. Dazu sind auch Vertreter Chinas, Pakistans, Indiens und des Irans eingeladen.



Die Taliban hatten Mitte August die Macht in Afghanistan wieder übernommen, nachdem der Großteil der ausländischen Streitkräfte abgezogen war.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.