Russlands Präsident Putin will die von Deutschland angestoßene geplante Friedenskonferenz in Berlin für das Bürgerkriegsland Libyen unterstützen. Einige Sachen bedürften noch der Vorarbeit, aber es wäre ein guter Schritt in die richtige Richtung, sagte er nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kreml in Moskau. Dies müsse jedoch mit der libyschen Seite genau abgestimmt sein.

Merkel betonte, sie hoffe, dass die russischen Bemühungen um einen Waffenstillstand in Libyen zum Erfolg führen würden. "Eine solche Berliner Konferenz kann nur der Auftakt sein für einen längeren Prozess", sagte sie in Moskau. Die Konferenz solle unter der Führung der Vereinten Nationen zustandekommen. Es sei wichtig, dass die Interessen der Libyer selbst dabei im Vordergrund stünden. Die Bundesregierung bemüht sich seit Monaten um eine politische Lösung für Libyen. Eine Konferenz mit internationalen Konfliktparteien war eigentlich schon für Ende 2019 angedacht und dann auf Januar geschoben worden.

Putins Antwort auf Frage nach russischen Sölndnern

In Libyen herrscht seit dem Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi 2011 Bürgerkrieg. Russland steht in dem Konflikt aufseiten des einflussreichen Generals Chalifa Haftar, an dessen Seite russische Söldner kämpfen sollen. Putin antwortete auf eine Frage nach Berichten über russische Söldner, die mit den Truppen Haftars kämpfen, sollte es dort russische Staatsbürger geben, "so vertreten sie dort nicht die Interessen des russischen Staates". In Libyen befänden sich Söldner aus verschiedenen Staaten, auch solche, die zuvor in der syrischen Provinz Idlib gekämpft hätten.



Haftar kontrolliert mit seiner selbst ernannten Libyschen Nationalarmee (LNA) Gebiete im Osten des Landes, will aber die Macht über das ganze Land. Haftars Truppen versuchen, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen, in der die international anerkannte Regierung von Fajis al-Sarradsch ihren Sitz hat.

Weitere Themen Iran und Nord Stream 2

Merkel begrüßte das Eingeständnis des Irans, für den Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs mit 176 Todesopfern verantwortlich zu sein. Es sei gut, dass die Verantwortlichen damit bekannt seien. "Es bleibt aber ein dramatisches Ereignis", bei dem unschuldige Menschen gestorben seien. Der Iran müsse nun schonungslos aufklären, forderte Merkel. Teheran müsse gemeinsam mit den Nationen, die Todesopfer zu beklagen hätten, Lösungen finden.



Sowohl Merkel als auch Putin sprachen sich erneut für die Fertigstellung der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 aus. Der russische Präsident versicherte, dass sein Land das Projekt ungeachtet der US-amerikanischen Sanktionen aus eigener Kraft zu Ende bringen könne. Allerdings könnte sich der Abschluss um einige Monate verzögern.