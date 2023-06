Ukrainische Soldaten feuern eine Kanone auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut, Region Donezk (Bild von Anfang Mai 2023) (LIBKOS / AP / dpa / LIBKOS)

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte in einer Mitteilung, man habe eine "Offensive" der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt. Es ist unklar, ob damit die seit längerem erwartete Großoffensive gemeint sein könnte. Ein russischer Kommandeur widersprach den Erfolgsmeldungen aus Moskau bei Telegram. Er betonte zudem, es handele sich lediglich um eine taktische Operation der ukrainischen Seite im Donbass. Die Führung in Kiew äußerte sich bisher nicht. Der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Syrskji, erklärte lediglich, das Militär rücke in der Nähe der Stadt Bachmut weiter vor und habe eine russische Stellung zerstört.

Aus der russischen Grenzregion Belgorod kommen zudem Berichte über einen Drohnenangriff auf eine Energieanlage. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.