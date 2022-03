Mit Raketen bewaffnete ukrainische Soldaten in Kiew (picture alliance/dpa/Fotobanka CTK | Pavel Nemecek)

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, seine Delegation habe eine klare Aufgabe: Sie solle alles tun, damit ein Treffen zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Putin zustandekomme.

Beide Seiten sprachen von Fortschritten bei den bisherigen Verhandlungen. Ein Berater Selenskyjs sagte, Russland verhandle konstruktiver als bisher und habe begriffen, dass die Ukraine keine grundsätzlichen Zugeständnisse mache. Ein russischer Unterhändler sagte, beide Delegationen könnten bald zu einer gemeinsamen Position kommen.

Um den Krieg in der Ukraine geht es auch beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Scholz in der Türkei. Dazu kommt Scholz am Nachmittag in Ankara mit Präsident Erdogan zusammen. Die Türkei sieht sich als Vermittler. Das Nato-Land pflegt enge Beziehungen mit Kiew und mit Moskau.

