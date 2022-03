Russland und die Ukraine verhandeln wieder. Heute nicht, wie hier im Bild in der dritten Runde, sondern per Videokonferenz. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak veröffentlichte auf Twitter ein Foto von den Gesprächen und kommentierte, die Beratungen seien "hart". Beide Seiten seien dabei, ihre Positionen darzulegen.

Die Ukraine verlangt in den Verhandlungen eine sofortige Waffenruhe und den Abzug der russischen Truppen. Der russische Präsident Putin fordert neben einer Entmilitarisierung der Ukraine die Anerkennung sowohl der Separatisten-Republiken im Osten des Landes als auch der Annexion der Halbinsel Krim. In den Verhandlungen ging es zuletzt aber auch um Korridore, um Menschen aus umkämpften oder von Russland belagerten Städten in Sicherheit zu bringen

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.