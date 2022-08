Das Atomkraftwerk bei Saporischschja, Ukraine (IMAGO/SNA)

Nach Angaben aus Kiew musste in der Folge ein Reaktorblock der Anlage teilweise abgeschaltet werden. Auf dem Werksgelände sei es zu einem Brand gekommen. Er habe gelöscht werden können. In Teilen der Stadt Enerhodar, in der sich das Atomkraftwerk befindet, seien die Strom- und Wasserversorgung ausgefallen, hieß es weiter. Die Führung in Moskau wies die Vorwürfe zurück. Sie machte ukrainische Truppen verantwortlich.

Russische Soldaten hatten das größte Atomkraftwerk Europas im März unter ihre Kontrolle gebracht. Die USA halten Moskau vor, die Anlage aus strategischen Erwägungen heraus als Militärbasis zu nutzen.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.