Blick über das Stahlwerk Asowstal in Mariupol im Osten der Ukraine. (Bild vom 14.5.2022) (IMAGO/ITAR-TASS)

Geplant seien eine Feuerpause und ein Fluchtkorridor, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die ukrainischen Kämpfer sollen demnach in der von prorussischen Separatisten kontrollierten Stadt Nowoasowsk im Osten des Landes medizinisch versorgt werden. Die Regierung in Kiew hatte stets gefordert, die Verletzten auf das von der Ukraine kontrollierte Gebiet oder in ein Drittland zu überstellen. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Maljar lehnte im Fernsehen eine Stellungnahme ab, um, wie sie sagte, "den Vorgang nicht zu gefährden".

Auf dem Werksgelände harren mutmaßlich seit Wochen ukrainische Kämpfer in dem unteriridischen Tunnelsystem aus. Etliche sollen verletzt sein. Die meisten Zivilisten konnten inzwischen evakuiert werden.

