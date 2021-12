Moskau erwartet von den USA Sicherheitsgarantien. (Archivbild) (Peter Klaunzer / KEYSTONE / dpa)

Der stellvertretende Außenminister Ryabkow erklärte, Moskau brauche dringend eine Antwort. Er denke aber, die Vereinigten Staaten versuchten, dies in die Länge zu ziehen. Ryabkow sprach von einer sehr schwierigen Situation.

Die Regierung in Moskau verlangt eine Zusicherung des Westens, militärische Aktivitäten in der Ukraine und Osteuropa aufzugeben und auf eine Erweiterung der Nato zu verzichten. Bei dem Bündnis sowie bei der EU haben russische Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine Besorgnis ausgelöst. Die Entwicklungen wecken Erinnerungen an 2014. Damals hatte Russland die Halbinsel Krim annektiert.

