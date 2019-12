Schachweltmeister Magnus Carlsen hat zum dritten Mal den WM-Titel im Schnellschach gewonnen.

Der 29-Jährige Norweger blieb in Moskau in allen 15 Partien ungeschlagen. Im Schnellschach hatte er die WM schon 2014 und 2015 gewonnen. In dieser Disziplin beträgt die Bedenkzeit 15 Minuten, plus zehn Sekunden je Zug.



Im Blitzschach will Carlsen seinen WM-Titel von 2018 verteidigen - am Sonntag, ebenfalls in Moskau. Im Blitzschach haben die Spieler insgesamt drei Minuten Bedenkzeit, plus zwei Sekunden je Zug.



Im klassischen Schach hatte Carlsen ebenfalls 2018 den WM-Titel geholt.