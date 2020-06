In Moskau haben westliche Diplomaten mit einer gemeinsamen Aktion für die Rechte von Homosexuellen und anderen Minderheiten geworben.

In der russischen Hauptstadt hisste nach der US-Botschaft auch die britische Botschaft eine Regenbogenfahne. Zudem riefen die Botschafter der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands in einer gemeinsamen Erklärung die russische Regierung dazu auf, die Rechte von homo-, bi-, inter- sowie transsexuellen Menschen zu schützen. Hintergrund der Aktion ist ein russisches Gesetz, das das Zeigen gleichgeschlechtlicher Liebe oder das Reden darüber in Gegenwart von Kindern unter Strafe stellt.



Der Kreml kritisierte das Hissen der Regenbogenflagge, die als Symbol für die Akzeptanz der Vielfalt von Lebensmodellen gilt. Regierungssprecher Peskow sagte, die Propagierung sexueller Minderheiten sei in Russland nicht zulässig. Im Außenministerium werde bereits eine angemessene Reaktion auf die Aktion der Diplomaten erörtert.