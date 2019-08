In Moskau haben Oppositionelle mit Mahnwachen für die Freilassung politischer Gefangener und für freie Wahlen demonstriert.

Einzelne Menschen stellten sich an Denkmälern in der Innenstadt für ihren stillen Protest auf, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Die Opposition hatte mehrfach Demonstrationszüge durch die Stadt beantragt, die aber von den russischen Behörden nicht genehmigt wurden. Seit Mitte Juli sind in Moskau zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Bei nicht genehmigten Protesten gab es rund 1.400 Festnahmen. Menschenrechtler sprachen von unverhältnismäßiger Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten.