Die russische Opposition will trotz eines erneuten Demonstrationsverbots in Moskau heute wieder für freie Wahlen demonstrieren.

Geplant seien einzelne kleinere Aktionen gegen den Ausschluss Dutzender Oppositioneller bei der Wahl zum Moskauer Stadtrat im September, teilten die Organisatoren mit. Die Opposition hatte mehrfach Demonstrationszüge durch die Stadt beantragt, die aber nicht genehmigt wurden. Wegen der Teilnahme an verbotenen Protesten wurden Tausende Menschen festgenommen.



Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" rief die russischen Behörden auf, eine freie Berichterstattung über die Demonstrationen zuzulassen. Geschäftsführer Mihr sagte in Berlin, in den vergangenen Wochen seien Dutzende Journalisten festgenommen worden. Zudem habe es Razzien und Drohungen gegen unabhängige Medien gegeben.