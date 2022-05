Russlands Finanzminister Anton Germanowitsch Siluanow (picture alliance / dpa)

Grund sei, dass die Vereinigten Staaten eine entsprechende Ausnahmeregelung zur Schuldenbegleichung gestrichen hätten, erklärte Finanzminister Siluanow in Moskau. Er betonte, sein Land habe ausreichend finanzielle Mittel. Die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls wies Siluanow zurück.

Im Zuge der Sanktionen wegen des Angriffskriegs in der Ukraine hatten die USA dem russischen Staat untersagt, Zahlungen an Gläubiger in den Vereinigten Staaten mit Dollar zu leisten, die auf US-Konten lagerten. Moskau konnte aber noch auf eigene Dollarreserven in Russland zurückgreifen. Diese Ausnahme endete nun.

