In Moskau haben zehntausende Menschen für faire und freie Wahlen demonstriert.

Die Nichtregierungsorganisation White Counter gab die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der diesmal von den Behörden genehmigten Demonstration mit 40.000 an. Die Polizei sprach von 20.000 Menschen. Die Opposition hatte zu den Massenprotesten aufgerufen. Sie will erreichen, dass alle Kandidaten zur Stadtratswahl in vier Wochen antreten dürfen. Regierungskritiker sind dort wegen angeblicher Formfehler bei ihren Registrierungsanträgen nicht zugelassen.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, wurde im Vorfeld der Proteste die Oppositionspolitikerin und Kremlkritikerin Sobol festgenommen. Bei Protesten in weiteren Städten wurden nach Angaben von Menschenrechlern mehr als 60 Personen festgenommen.