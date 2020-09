Russland hat Deutschland vorgeworfen, die Bemühungen zur Aufklärung des Giftanschlags auf den Kreml-Kritiker Nawalny zu blockieren.

Berlin verzögere die Untersuchung, zu der es selbst aufrufe, schrieb eine Sprecherin des russischen Außenministeriums auf Facebook. So habe Berlin nicht auf ein Rechtshilfeersuchen der russischen Staatsanwaltschaft vom 27. August reagiert. Sie stellte die Frage, ob dies mit Absicht geschehe. Zuvor hatte Bundesaußenminister Maas in der "Bild am Sonntag" erklärt, wenn es in den nächsten Tagen von der russischen Seite keine Beiträge zur Aufklärung des Falls Nawalny gebe, werde man mit den europäischen Partnern über eine Antwort beraten müssen.



In der Diskussion ist ein Stopp der fast fertiggestellten Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 in der Ostsee als Reaktion auf die Vergiftung Nawalnys. Bislang hat Berlin eine Verknüpfung des Falls mit dem deutsch-russischen Gasprojekt vermieden. Nawalny wurde nach Erkenntnissen der Bundesregierung ein Nervenkampfstoff der Gruppe Nowitschok verabreicht. Er wird in der Berliner Charité behandelt und liegt immer noch im Koma.