Die Luftabwehr habe in der Nacht zwei Drohnen über der Region abgeschossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Gouverneur von Belgorod erklärte, es habe keine Todesopfer gegeben. Trümmer der Drohnen seien auf eine Straße in der Nähe eines privaten Wohngebäudes gefallen.

Seit die Ukraine im Juni ihre Gegenoffensive gegen die russischen Truppen gestartet hat, haben die Angriffe auf russisches Territorium zugenommen.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.