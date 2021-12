Das Unternehmen Google ist von einem russischen Gericht zur Zahlung einer Millionenstrafe verurteilt worden. (EPA FILE)

Das US-Internet-Unternehmen habe es wiederholt versäumt, Inhalte zu löschen, die Russland als illegal erachte, hieß es zur Begründung. Google erklärte, man werde das Urteil prüfen und dann über mögliche Schritte entscheiden. Erstmals wurde bei der Höhe der Geldstrafe ein bestimmter Prozentsatz des Jahresumsatzes in Russland zugrundegelegt, was die Strafsumme erhöht.

Die Regierung in Moskau hat in diesem Jahr den Druck auf große Technologiekonzerne erhöht. Auch gegen Facebook und Twitter wurden schon Geldstrafen verhängt. Kritiker sehen darin den Versuch der Regierung, das Internet strikter zu kontrollieren. Die russichen Behörden argumentieren dagegen, Internet-Unternehmen müssten Inhalte wie pornografisches Material oder Beiträge über Drogen und Suizid löschen. Moskau stuft auch Beiträge, die Minderjährige dazu aufrufen, an Protesten der Opposition teilzunehmen, als illegal ein.

