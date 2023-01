Laut russischem Verteidigungsministerium wurden in Makijiwka 89 russische Soldaten getötet. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Zunächst hatte die russische Führung von 63 Toten gesprochen. Das Ministerium erklärte, der ukrainischen Armee sei es vor dem Angriff gelungen, den Standort der russischen Soldaten in einer militärische Unterkunft in der Stadt Makijiwka zu bestimmen, weil diese entgegen den Bestimmungen Mobiltelefone benutzt hätten. Wie es weiter hieß, soll nun eine Kommission die genauen Umstände des Angriffs auf untersuchen.

Gestern war in der russischen Stadt Samara der getöteten Soldaten gedacht worden, aus der mehrere der Opfer kamen. In Russland mehrt sich wegen der hohen Verluste die Kritik an der eigenen Militärführung. Laut den Angaben der ukrainischen Regierung wurden bei dem Angriff sogar mehrere hundert Soldaten getötet.

