"Wirtschaftsweise" Grimm

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm ist Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (picture alliance/ Flashpic/ Jens Krick)

Mit dem Lieferstopp für Polen und Bulgarien teste Moskau wieder einmal den Zusammenhalt in Europa, sagte das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der "Rheinischen Post". Man müsse bereit sein, derartige Drohszenarien auszuhalten. Wichtig sei nun, dass der Zusammenhalt nicht aufbreche und die Europäische Union zusammenstehe - egal was man tue, um Zahlungen für Energielieferungen an Moskau zu beschränken, betonte Grimm.

Seit gestern liefert Russland kein Erdgas mehr nach Polen und Bulgarien. Der Staatskonzern Gazprom begründet dies mit einer Weigerung Warschaus und Sofias, die Rechnungen in Rubel zu bezahlen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.