Bundesverkehrsminister Scheuer lehnt Verschärfungen und Verbote für Motorradfahrer ab. Die bestehenden Regeln seien ausreichend, sagte Scheuer der Deutschen Presse-Agentur. Er werde die Empfehlungen der Bundesländer nicht umsetzen.

Der Bundesrat hatte im Mai beschlossen, in besonderen Konfliktfällen Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes zu ermöglichen. Die Bundesregierung wurde gebeten, die Regelungen entsprechend anzupassen. Das Bundesverkehrsministerium teilte mit, die zuständigen Straßenverkehrsbehörden hätten bereits jetzt die Möglichkeit, aus Lärmschutzgründen im Einzelfall entsprechende Maßnahmen anzuordnen.



Bundesweit protestierten heute tausende Motorradfahrer gegen Fahrverbote. Es kam zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Bei einer eigentlich nicht genehmigten Großdemonstration in München trafen sich mehr als 6.000 Biker, in Stuttgart waren es 8.000. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch in Wiesbaden, Schwerin und Friedrichshafen beteiligten sich tausende Motorradfahrer an Protestfahrten.



Hintergrund ist der Streit um Motorenlärm. Allein in Baden-Württemberg haben sich mehr als 100 Städte und Gemeinden einer Initiative angeschlossen, die Verkehrsverbote, strengere Kontrollen und drastischere Strafen für Manipulationen an Motoren verlangt. Der Bundesrat will zudem beshränkte Fahrverbote für Motorräder an Sonn- und Feiertagen ermöglichen.