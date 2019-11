Auch die Formel 1 versucht sich am Klimaschutz.

Die Motorsport-Klasse hat sich selbst das Ziel gesteckt, ab dem Jahr 2030 CO2-neutral zu sein. Der Plan sei gemeinsam mit dem Weltverband FIA, den Teams und Nachhaltigkeitsexperten entwickelt worden. Er sieht unter anderem vor, die Reisen und Logistik klimaschonender zu gestalten sowie Büros, Einrichtungen und Werke zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Bereits in fünf Jahren soll auf Einweg-Plastik verzichtet und recycle- oder kompostierbares Material verwendet werden. Zudem soll es Anreize für Fans geben, mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zu den Grand-Prix-Strecken anzureisen.



Nach Einschätzung von Dlf-Sportredakteur Maximilian Rieger hat die Formel 1 als Unternehmen erkannt, dass sie angesichts der Klima-Debatte nicht mehr agieren kann wie noch in den 1980er und 90er Jahren. Allerdings seien die angekündigten Maßnahmen noch sehr vage gefasst. So sei vor allem fraglich, wie die Formel 1 ihren CO2-Ausstoß für Logistik und Reisen auf null bringen wolle. Dieser macht derzeit laut einem Strategiepapier der Formel 1 für mehr Nachhaltigkeit über 70 Prozent ihres geschätzten CO2-Fußabdrucks aus. Der Grund ist, dass beim Transport der Rennwagen und Ausstattung von Strecke zu Strecke meist Flugzeuge genutzt werden, was sich aufgrund des eng getakteten Rennkalenders auch in Zukunft wohl kaum vermeiden lassen wird.



Als realistischer erachtet der Dlf-Sportredakteur das Ziel, die Motoren CO2-neutral zu gestalten. Bereits seit 2014 kommen Hybrid-Motoren zum Einsatz, die mit etwas mehr als 100 Liter pro Rennen auskommen. Nach Angaben der Formel 1 sind die Motoren für nur 0,7 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes verantwortlich.